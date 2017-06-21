Бокс, чемпіонат Європи, 1/4 фіналу: відео онлайн-трансляция

Сьогодні в Харкові проходять поєдинки 1/4 фіналу чемпіонату Європи з боксу.

Напередодні, в 1/8 фіналу розігрувалися путівки на майбутній чемпіонат світу в Гамбурзі (Німеччина), де 8 українських боксерів виграли свої бої. Вони не тільки отримали путівки на світову першість, але і продовжують боротьбу на чемпіонаті Європи.

Дивіться пряму відео-трансляцію боїв 1/8 фіналу ЧЄ на УНІАН у середу, 21 червня, о 14.30 та 18.00.