Ще чотири українських боксери завоювали путівку на ЧС на європейській першості в Харкові

У Харкові відбулися поєдинки 1/8 фіналу чеміонату Європи з боксу, де з п'яти українських боксерів четверо успішно пройшли в чвертьфінал і стали володарями ліцензій на чемпіонат світу-2017, повідомляє СпортОнлайн.

Микола Буценко (до 56 кг) переміг одноголосним рішенням суддів В'ячеслава Гожана з Молдови (5:0). За вихід у півфінал турніру українець битиметься з шотландцем Чи Макгрегором.

Олександр Хижняк (до 75 кг) впевнено переміг англійця Бенджаміна Віттакера (5:0). Наступним суперником Хижняка стане росіянин Петро Хамуков.

Рамазан Муслімов (до 91 кг) здолав роздільним рішенням суддів ірландця Даррена О'Нейла (4:1). Наступним суперником українця стане француз Поль Омба Біонголо.

Юрій Шестак (до 60 кг) в непростому поєдинку переміг незручного хорвата Стіана Пртенжака (5:0). У чвертьфіналі Шестак вийде в ринг проти француза Софіана Оміха.

Читайте такожНаціональна збірна з боксу завоювала перші чотири ліцензії на Чемпіонат світуВолодимир Скрипка (до 81 кг) не зміг пробитися до чвертьфіналу, програвши грузину Лаго Кізірія нокаутом у другому раунді. Для збірної України це друга втрата на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше з боротьби вибув в 1/16 фіналу Мгер Оганісян (до 64 кг).

Читайте такожУНІАН транслюватиме чемпіонат Європи з боксу (розклад боїв)Нагадаємо, днем раніше чвертьфіналістами стали українці Назар Куротчин (до 49 кг), Дмитро Замотаєв (до 52 кг), Євген Барабанов (до 69 кг) та Віктор Вихріст (понад 91 кг). Таким чином, вісім українських боксеро отримали путівки на Чемпіонат світу і продовжують боротися за нагороди європейської першості.

Як повідомляв УНІАН, ЧЄ з боксу у Харкові є кваліфікаційним до чемпіонату світу, який відбудеться в Гамбурзі з 25 серпня по 3 вересня