Національна збірна з боксу завоювала перші чотири ліцензії на Чемпіонат світу

Четвертий день Чемпіонату Європи з боксу ознаменувався відразу чотирма путівками на майбутній чемпіонат світу в Гамбурзі 2017 року для української команди, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації боксу України.

Пропуск на світову першість отримали:

49 кг - Назар Куротчин

52 кг – Дмитро Замотаєв

69 кг – Євген Барабанов

+91 кг - Віктор Вихріст

«Вітаю спортсменів з першими перемогами на Чемпіонаті Європи. Але ще більш теплі вітання тренерському складу, який зміг виховати достойну команду. Я з нетерпінням чекаю півфінальних та фінальних поєдинків і впевнений, що сильні боксерські традиції, а також ті неймовірні зусилля, які вкладені в команду приведуть нас до медалей», - зазначив президент федерації боксу України (ФБУ) Володимир Продивус.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з боксу проходить у Харкові та є відбірковим на Чемпіонат світу. Всього 80 боксерів, по 8 з кожної вагової категорії отримають перепустку на світову першість.