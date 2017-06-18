Американець Уорд потряс росіянина Ковальова "ударами нижче пояса"

В Лас-Вегасі (США) відбувся бій між чемпіоном світу в напівважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF американцем Андре Уордом і екс-чемпіоном росіянином Сергієм Ковальовим.

Перші раунди пройшли за домінування росіянина, який впевнено виграв другу і третю трихвилинки, але далі американець почав діяти активніше і заволодів ініціативою. Ближче до середини бою Уорд став серйозно пробивати захист Сергія.

У восьмому раунді Уорд видав серію ударів, після якої потряс Ковальова. У підсумку амириканець переміг технічним нокаутом у восьмому раунді.

На момент зупинки бою Уорд перемагав на картках двох суддів. Після бою Ковальов поскаржився, що Уорд переміг тільки завдяки ударам нижче пояса.

Зазначимо, що боксери проводили матч-реванш. У 2016 році Уорд за підсумками 12 раундів переміг Ковальова одноголосним рішенням суддів.

Таким чином, Андре Уорд захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, WBA і WBO.