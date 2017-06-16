УНІАН транслюватиме чемпіонат Європи з боксу (розклад боїв)
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Цьогоріч Україна стала місцем проведення Чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків. Ця подія стане новою важливою сторінкою в історії українського спорту.
Головний континентальний боксерський форум пройде в Харкові, на арені Палацу спорту «Локомотив». У ньому візьме участь близько 300 спортсменів.
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Від української збірної на ринг вийдуть:
Микола Буценко, у ваговій категорії 56 кг. Срібний призер чемпіонату Європи (2013), бронзовий призер чемпіонату світу (2013), чемпіон України. Брав участь у Всесвітній серії боксу протягом трьох сезонів до 2016 року, у складі команди Українські отамани.
Юрій Шестак, у категорії 60 кг. Дворазовий Чемпіон України, фіналіст ЧЄ з боксу серед молоді.
Олександр Хижняк, в категорії 75 кг. Чемпіон світу 2012 і призер ЧЄ серед молоді, Чемпіон Європи 2017 в категорії до 22 років, неодноразовий Чемпіон України, член клубу «Українські отамани».
Зазначимо, Чемпіонат Європи з боксу у Харкові пройде в якості офіційної кваліфікації до майбутнього Чемпіонату світу, який повинен пройти в Гамбурзі.
Розклад змагань:
21.06.17. Чвертьфінали:
Денний ефір: 14.30-17.00
Вечірній 18.00-20.30
23.06.17 Півфінали:
Денний ефір: 14.30-17.00
Вечірній 18.00-20.30
24.06.17 Фінали та церемонії нагородження:
16.00-20.10
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