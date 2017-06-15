1 липня в Москві українець Руденко і росіянин Повєткін розіграють пояс WBO International

Представники боксерської організації WBO офіційно підтвердили, що на кону в призначеному на 1 липня в Москві поєдинку між українцем Андрієм Руденком і екс-чемпіоном світу росіянином Олександром Повєткіним буде стояти вакантний титул інтернаціонального чемпіона WBO. Про це повідомляє "Проспорт ТСН".

Читайте такожКоманда українця Руденко не боїться за свою репутацію після бою зі скандальним росіянином ПовєткінимТитул буде розігруватися за умовою, що обидва учасники зазнають перевірки на допінг, і у разі позитивної проби пояс буде відкликаний. Також WBO вимагає, щоб боксер, який завоював вакантний титул, провів його захист протягом 120 днів після завоювання.

При цьому Повєткін продовжує відбувати дискваліфікацію керівництвом WBC через позитивний допінг-тест в грудні минулого року перед поєдинком проти Бермейна Стіверна.

Нагадаємо, що у Повєткіна зривалися два останніх бої – з Деонтеєм Вайлдером і Бермейном Стіверном – через допінг. Після цього "Російський Витязь" був виключений з рейтингів провідних боксерських організацій.

У Росії впевнені, що якщо Повєткін виграє бій з українцем Руденко, то повернеться в рейтинги і зможе в майбутньому боротися за чемпіонські пояси.

У Андрія Руденка на професійному рингу 33 бої – 31 перемога (19 нокаутом) і дві поразки.

Олександр Повєткін в своїй кар'єрі провів 32 бої – 31 перемога (23 нокаутом) і одна поразка.