Бій Флойд Мейвезер - Конор МакГрегор принесе організаторам майже півмільярда доларів

Американський боксер Флойд Мейвезер-молодший і боєць UFC Конор МакГрегор підтвердили, що 26 серпня проведуть бій.

Бій повинен пройти за правилами боксу.

Мейвезер завершив кар'єру в 2015 році і відновить її саме заради бою з МакГрегором. До цього він провів 49 боїв і всі виграв.

МакГрегор ще жодного разу не проводив бої за правилами боксу. За всю кар'єру в змішаних єдиноборствах у нього 21 перемога при 3 поразках.

При цьому МакГрегор – перший боєць в історії UFC, який став чемпіоном у двох вагових категоріях – напівлегкій і легкій вазі.

Бій Мейвезер - МакГрегор відбудеться 26 серпня на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі. Саме тут Мейвезер проводив свої найкасовіші поєдинки – проти Оскара де ла Хойі і Менні Паккьяо. Вагова категорія — до 70 кг (перша середня вага).

Очікується, що бій Мейвезер - МакГрегор стане найбільш очікуваним поєдинком в історії єдиноборств. Організатори розраховують продати 5 мільйонів платних трансляцій і заробити на цьому 475 мільйонів доларів. Тільки в одній Неваді на цей бій поставлять близько 30 мільйонів доларів.

Президент UFC Дана Уайт вважає, що чистий прибуток Мейвезера за бій з МакГрегором складе 100 мільйонів доларів, а його опонент отримає на 25% менше, оскільки пов'язаний контрактними зобов'язаннями з UFC.