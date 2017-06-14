Російського боксера не пустили на чемпіонат Європи в Україну

Російському боксеру Георгію Кушиташвілі, двом журналістам пропагандистського каналу Лайф Ньюс і декільком російським уболівальникам у складі делегації було відмовлено у в'їзді на територію України. Всі вони прямували до Харкова на чемпіонат Європи з боксу, повідомляє Isport.

"На прикордонному пункті при в'їзді в Україну не пустили представників Росії - боксера Георгія Кушиташвілі (вагова категорія до 81 кг), прес-аташе федерації Владу Романову, декількох вболівальників, які їхали у складі делегації, і двох журналістів "Лайф Ньюс"... У прес-аташе запитали, на якій підставі вона кілька років тому була в Криму. Всі інші спортсмени і тренери пропущені на територію України", - заявила в інтерв'ю "Р-Спорт" керівник департаменту по роботі зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Федерації боксу Росії Наталія Токмогашева.

Читайте такожРосійських боксерів пустять на чемпіонат Європи, який відбудеться в Україні у червні У свою чергу, представники Федерації боксу України пообіцяли найближчим часом прокоментувати інцидент, при цьому уточнивши, що питанням в'їзду іноземних команд та пропуску їх на територію України займаються служби безпеки.

Зі свого боку ФБУ надала всі необхідні документи, включаючи дані щодо російської делегації в органи контролю. При спілкуванні з прес-службою ФБР їх попередили, що проблеми можуть виникнути у громадян РФ, які перебували в Криму. Також у ФБУ просили російських колег проконтролювати цей момент зі свого боку.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з боксу у Харкові стартує 16 червня. Він є відбірковим до чемпіонату світу-2017, який пройде в Гамбурзі з 25 серпня по 3 вересня.