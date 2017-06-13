Кличка-старшого включать до Міжнародного залу боксерської слави

Вічний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Віталій Кличко вже на наступній щорічній церемонії буде прийнятий в Міжнародний зал боксерської слави (International Boxing Hall of Fame), повідомляє "24" з посиланням на американського експерта боксу, який разом з членами Асоціації боксерських письменників Америки щорічно проводить відбір в члени IBHOF.

"І Віталій, і Володимир Кличко обов'язково стануть членами Міжнародної зали боксерської слави. Віталію Кличку ми відправимо запрошення на наступну щорічну церемонію, яка пройде в червні 2018 року. За правилами нашої організації, в Зал слави можуть бути прийняті лише боксери, які завершили свою активну кар'єру не менше, ніж 5 років тому. Віталій Кличко останній бій проти Мануеля Чарра провів 8 вересня 2012 року. Тобто, його включення в IBHOF на наступній церемонії буде не тільки логічною, але і правильним кроком з нашого боку", – зазначив співрозмовник.

Щодо Володимира Кличка, за словами експерта, то його поява в Залі слави можлива в 2022 році, якщо українець зараз оголосить про завершення своєї боксерської кар'єри.

"Якщо він проведе матч-реванш проти Джошуа, то все буде залежати від того, скільки він ще буде виходити в ринг в якості чинного боксера. Ми в будь-якому випадку будемо дотримуватися нашого правила, боксер включається в Зал слави за п'ять років після завершення кар'єри", – підкреслив він.

Зал слави і музей боксу розташований у Канастоті (Нью-Йорк, США) і був відкритий в 1990 році в честь Кармена Базиліо і Біллі Бакуса – чемпіонів світу, які народилися в Канастоті. За 27 років цей музей отримав світове визнання, в Міжнародний зал боксерської слави були включені Мохаммед Алі, Майк Тайсон, Джо Луїс, Макс Шмеллінг, Роккі Марчіано, Джо Фрейзер, Джек Демпсі, Оскар де ла Хойя, Джо Кальзаге, Фелікс Тринідад, Ріддік Боу і багато інших знаменитих боксерів.

Остання церемонія пройшла в Канастоті 11 червня, а черговими членами Міжнародної зали боксерської слави стали легендарний Евандер Холіфілд, чемпіон світу в трьох вагових категоріях мексиканець Марко Антоніо Баррера і Джонні Тапіа (посмертно), який також ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.