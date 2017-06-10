Оприлюднено склад збірної України на домашній чемпіонат Європи з боксу у Харкові
У складі команди 10 спортсменів - по одному в кожній ваговій категорії.
Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський оприлюднив склад національної команди на чемпіонат Європи в ході відкритого тренування, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації боксу України.
У складі команди 10 боксерів - по одному в кожній ваговій категорії.
Склад команди:
49 кг – Назар Куротчин
52 кг – Дмитро Замотаєв
56 кг – Микола Буценко
60 кг – Юрій Шестак
64 кг – Мгер Оганісян
69 кг – Євген Барабанов
75 кг – Олександр Хижняк
81 кг – Володимир Скрипка
91 кг – Рамазан Муслімов
91 + кг – Віктор Вихрист
Чемпіонат Європи пройде в Харкові з 16 по 24 червня.
Чемпіонат Європи – один з головних кваліфікаційних турнірів, на якому будуть розіграні ліцензії на Чемпіонат світу з боксу в Гамбурзі (Німеччина) нинішньої осені. Участь у чемпіонаті візьмуть більше 250 найсильніших боксерів континенту з 40 європейських країн, 80 з яких отримають право боротися за звання чемпіона світу-2017.