Оприлюднено склад збірної України на домашній чемпіонат Європи з боксу у Харкові

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський оприлюднив склад національної команди на чемпіонат Європи в ході відкритого тренування, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації боксу України.

У складі команди 10 боксерів - по одному в кожній ваговій категорії.

Склад команди:

49 кг – Назар Куротчин

52 кг – Дмитро Замотаєв

56 кг – Микола Буценко

60 кг – Юрій Шестак

64 кг – Мгер Оганісян

69 кг – Євген Барабанов

75 кг – Олександр Хижняк

81 кг – Володимир Скрипка

91 кг – Рамазан Муслімов

91 + кг – Віктор Вихрист

Чемпіонат Європи пройде в Харкові з 16 по 24 червня.

Чемпіонат Європи – один з головних кваліфікаційних турнірів, на якому будуть розіграні ліцензії на Чемпіонат світу з боксу в Гамбурзі (Німеччина) нинішньої осені. Участь у чемпіонаті візьмуть більше 250 найсильніших боксерів континенту з 40 європейських країн, 80 з яких отримають право боротися за звання чемпіона світу-2017.