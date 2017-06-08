IBF: Бій Кличко - Джошуа повинен відбутися не пізніше 2 грудня

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оприлюднила повне рішення з приводу можливого майбутнього бою-реваншу між чемпіоном світу Ентоні Джошуа та претендентом-українцем Володимиром Кличком, повідомляє Братство Кличко.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) визнала, що отримувала офіційний лист від промоутера Пулєва Кале Зауерланда щодо того, що команда болгарського боксера виступає проти відстрочки обов'язкового захисту Джошуа заради матчу-реваншу з Володимиром Кличком, однак Рада директорів ухвалила рішення дозволити чемпіону світу знову зустрінеться з українцем. Ясна річ, за умови, що Володимир погодиться на повторний бій.

Читайте такожБританець Джошуа повернувся до тренувань, розраховуючи на другий бій з КличкомЯк повідомляє Worldboxingnews, повне рішення з цього питання складається з чотирьох пунктів.

1. Якщо Володимир Кличко не зможе вийти в ринг 28 жовтня 2017 року, бій між ним і Джошуа повинен відбутися не пізніше 2 грудня 2017 року;

2. Переможець матчу-реваншу між Джошуа і Кличко зобов'язаний зустрітися з Кубратом Пулєвим. Якщо матч-реванш не відбудеться до 2 грудня 2017 року, Джошуа повинен виконати свої зобов'язання і зустрітися з Пулєвим;

3. Після матчу-реваншу IBF не буде розглядати заявку на об'єднання титулів від переможця бою;

4. Ніяких відстрочок для переможця матчу-реваншу між Кличком і Джошуа більше не буде, поки боєць, який виграв у цьому бою, не проведе обов'язковий захист у поєдинку з Пулєвим.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Кличко програв Джошуа технічним нокаутом в 11-му рануде поєдинку за титул чемпіона світу.