Кличко прийме рішення про продовження кар'єри протягом двох тижнів

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі 41-річний українець Володимир Кличко (64-5, 53 КО) заявив, що прийме рішення про продовження своєї боксерської кар'єри і реванші проти Ентоні Джошуа протягом найближчих двох тижнів, повідомляє SportOnline з посиланням на BoxingScene.

«Моє життя - це не тільки спорт і бокс. Після відходу зі спорту мене чекає ще одна кар'єра», – заявив Кличко.

Читайте такожБританець Джошуа повернувся до тренувань, розраховуючи на другий бій з КличкомПоки Володимир не озвучив своє рішення з приводу свого майбутнього, але команда британця вже готується до матчу-реваншу. Промоутер Джошуа Едді Хірн домігся відстрочення обов'язкового захисту титулу за версією IBF проти обов'язкового претендента болгарина Кубрата Пулєва (25-1, 13 КО), а також назвав кілька варіантів щодо місць проведення повторного бою.

Хірн також вважає, що у матчі-реванші Кличка буде почувати себе набагато впевненіше. «Це буде дуже інтригуючий бій. Ентоні Джошуа знає, що побував у нокдауні і припустився помилки, але також знає, що може нокаутувати Кличка. Володимир теж це знає, але, ймовірно, відчуває, що у нього є шанс у п'ятому або шостому раунді виграти бій і наступного разу постарається цей шанс не втратити», - сказав Хирн в інтерв'ю Sky Sports.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко і Джошуа за титули чемпіона світу за версіями IBF/IBO/WBA Super відбувся 29 квітня в Лондоні і завершився перемогою британця технічним нокаутом в 11-му раунді.