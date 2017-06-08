Кличко став єдиним українцем у сотні найбагатших спортсменів світу

Журнал Forbes опублікував список 100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу нинішнього року.

У списку опинився один українець - екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко.

Як повідомляє офіційний сайт видання, Кличко розмістився на 98-му місці із заробітком 21,5 млн доларів.

З них 17,5 млн доларів Кличко принесли спортивні гонорари і доходи від проведення боїв. Ще 4 млн доларів - спонсорські контракти Володимира.

Цікаво, що суперник Кличка по останньому бою чемпіон світу британець Ентоні Джошуа знаходиться вище в рейтингу, посідаючи 89-е місце. Його дохід оцінюють в 22 млн доларів (18,5 млн - спортивні призові і 3,5 млн - реклама).

Другий рік поспіль рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу очолює нападник іспанського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

За минулий рік португальський футболіст заробив 93 млн доларів (58 млн доларів зарплата і призові плюс 35 млн - доходи від реклами).

Друге місце в списку посідає баскетболіст клубу "Клівленд Кавальєрс" Леброн Джеймс (86,2 млн доларів). Третім став аргентинський футболіст іспанської "Барселони" Ліонель Мессі (80 млн доларів), четвертим - швейцарський тенісист Роджер Федерер (64 млн доларів), п'ятим - гравець клубу НБА "Голден Стейт" Кевін Дюрант (60,6 млн доларів).

Єдиною спортсменкою, яка увійшла в першу сотню рейтингу, стала американська тенісистка Серена Вільямс (51-е місце, 27 млн доларів).