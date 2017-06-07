Боксерська федерація IBF: реванш Кличко - Джошуа повинен пройти до грудня, переможець зустрінеться з Пулєвим

Міжнародна боксерська федерація (IBF) звільнила чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа від обов'язкового захисту титулу в наступному бою.

Британський боксер, який повинен був захищати свій пояс у поєдинку проти обов'язкового претендента по лінії організації Кубрата Пулєва, отримав від IBF спеціальне виключення на проведення ще одного вільного захисту, повідомляє Sky Sports.

Таким чином Джошуа і його команді вдалося знайти можливість зберегти титул і провести матч-реванш з українцем Володимиром Кличком. Згідно з умовами IBF, реванш сторони зобов'язані організувати до 2 грудня цього року, а його переможець повинен буде в обов'язковому порядку вийти в ринг проти Кубрата Пулєва.