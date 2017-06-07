Боксерська федерація IBF: реванш Кличко - Джошуа повинен пройти до грудня, переможець зустрінеться з Пулєвим
11:04, 07 червня 2017Бокс
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Міжнародна боксерська федерація звільнила Джошуа від обов'язкового захисту титулу заради реваншу з Кличком.
Джошуа чекає нової зустрічі з Кличком / klitschko-brothers.com
Міжнародна боксерська федерація (IBF) звільнила чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа від обов'язкового захисту титулу в наступному бою.
Британський боксер, який повинен був захищати свій пояс у поєдинку проти обов'язкового претендента по лінії організації Кубрата Пулєва, отримав від IBF спеціальне виключення на проведення ще одного вільного захисту, повідомляє Sky Sports.
Таким чином Джошуа і його команді вдалося знайти можливість зберегти титул і провести матч-реванш з українцем Володимиром Кличком. Згідно з умовами IBF, реванш сторони зобов'язані організувати до 2 грудня цього року, а його переможець повинен буде в обов'язковому порядку вийти в ринг проти Кубрата Пулєва.
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