Чемпіон світу з боксу Ломаченко просить президента України забезпечити чесний суд у справі про вбивство титулованого кікбоксера

Чемпіон світу у 2-му напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням забезпечити чесний і прозорий суд над Бабеком Гасановим, який підозрюється у вбивстві Сергія Лащенка, повідомляється на особистій сторінці Ломаченко в Facebook.

Читайте такожВ Одесі передали до суду справу вбивці найтитулованішого українського бійця з тайського боксу Лащенко Лащенко – майстер спорту міжнародного класу з тайського боксу та чемпіон Європи. Його вбили в квітні 2015 року. Головний підозрюваний у справі Бабек Гасанов був затриманий в Росії і з допомогою Інтерполу переданий в Україну.