Чемпіон світу з профі-боксу Ломаченко підтримав національну збірну напередодні домашнього ЧЄ

Чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу, дворазовий олімпійський чемпіон і чемпіон світу в двох вагових категоріях на профі-рингу Василь Ломаченко висловив слова підтримки національній збірній України напередодні домашнього Чемпіонату Європи з боксу в Харкові, повідомили УНІАН у прес-службі оргкомітету змагань.

«Україна вперше приймає у себе континентальну першість з боксу. Спортсмени із 40-ка країн отримали шанс поборотися за звання кращих боксерів Європи виграти ліцензії на майбутній чемпіонат світу. Хлопці зі збірної України, звертаюся до вас, у вас є шанс показати себе і представити наш бокс в рідних стінах і такий шанс випадає раз у житті. Присвятіть себе заключним тренуванням, будьте наполегливими, вірте в себе і покажіть справжній український дух!», - зазначив Ломаченко.

Чемпіонат Європи з боксу (EUBC European Boxing Championships) стане кваліфікаційним етапом чемпіонату світу з боксу 2017 року, який пройде в Гамбурзі (Німеччина). Бої Чемпіонату Європи будуть проходити у палаці спорту «Локомотив».

Чемпіонат Європи з боксу у Харкові пройде з 16 по 24 червня.