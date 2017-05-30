Боксер Олександр Усик: Якщо будемо дивитися телек, мізки будуть витікати (відео)

Український боксер, чемпіон світу Олександр Усик розкритикував спосіб життя багатьох своїх співвітчизників, чиї інтереси обмежені телебаченням.

В інтерв'ю на каналі NewsOne боксер зазначив, що українцям треба займатися саморозвитком, більше читати і менше проводити час перед телевізором.

«Хочу сказати звичайним людям, щоб вони припиняли дивитися телек, брали книжки, відчували шелест паперу, розвивали себе і займалися спортом. Якщо ми будемо дивитися телевізор, ми будемо тупіти. Мізки будуть витікати, а потрібно навпаки насичувати голову. Нам потрібно розвиватися, розвивати країну, якщо ми хочемо жити в сильній державі. Ми стали якимись плаксами, постійно тужимо, причитаємо - допоможіть, прийдіть, захистіть, дайте... Одним словом - "терпіли"... Нам потрібно нарешті почати працювати і замислитися над тим, що нам в цій країні жити. Давайте будемо сильними і перестанемо когось чекати», — заявив Усик.

Відео слів Олександра Усика - з 37-ї хвилини.