Британець Джошуа повернувся до тренувань, розраховуючи на другий бій з Кличком

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа повернувся до активних тренувань після першого бою з українським боксером Володимиром Кличком, повідомляє Sport Arena.

Національним героєм у Великобританії Джошуа став 29 квітня, коли в Лондоні на "Уемблі" в присутності 90 тисяч вболівальників пережив нокдаун, а потім атакою в 11-му раунді зупинив Володимира Кличка. Ця перемога принесла Джошуа три чемпіонські пояси, найбільший гонорар в кар'єрі і величезні перспективи.

Все йде до того, що наступним суперником Джошуа знову стане Володимир Кличко, у якого є право на негайний реванш. Ентоні не чекає, поки другий бій буде офіційно підтверджений, а наполегливо працює в тренажерному залі, не забуваючи ділитися фрагментами своєї підготовки з фанатами в соціальних мережах.

Let's Go #StayHungry Допис, поширений Anthony Joshua (@anthony_joshua) Тра 29, 2017 о 3:29 PDT

Раніше промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн підтвердив, що в команді Володимира Кличка подають сигнали про проведення бою-реваншу. Офіційне підтвердження другого бою між двома олімпійськими чемпіонами має з'явитися протягом найближчих тижнів.