Британець Джошуа повернувся до тренувань, розраховуючи на другий бій з Кличком
У штабі британця підтверджують, що в команді Володимира Кличка подають сигнали про проведення бою-реваншу.
Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа повернувся до активних тренувань після першого бою з українським боксером Володимиром Кличком, повідомляє Sport Arena.
Національним героєм у Великобританії Джошуа став 29 квітня, коли в Лондоні на "Уемблі" в присутності 90 тисяч вболівальників пережив нокдаун, а потім атакою в 11-му раунді зупинив Володимира Кличка. Ця перемога принесла Джошуа три чемпіонські пояси, найбільший гонорар в кар'єрі і величезні перспективи.
Все йде до того, що наступним суперником Джошуа знову стане Володимир Кличко, у якого є право на негайний реванш. Ентоні не чекає, поки другий бій буде офіційно підтверджений, а наполегливо працює в тренажерному залі, не забуваючи ділитися фрагментами своєї підготовки з фанатами в соціальних мережах.
Раніше промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн підтвердив, що в команді Володимира Кличка подають сигнали про проведення бою-реваншу. Офіційне підтвердження другого бою між двома олімпійськими чемпіонами має з'явитися протягом найближчих тижнів.