Володимир Кличко поки що не відповів на питання про можливе продовження своєї кар'єри

Колишній чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко не відповів на питання про те, чи буде він продовжувати боксерську кар'єру і проводити бій-реванш з британцем Ентоні Джошуа в ефірі телеканалу Інтер.

Кличко-молодший лише розповів про свої враження про бій з Джошуа в Лондоні: "Ми знаємо, що сталося. Був прекрасний вечір боксу, я отримав велике задоволення битися з таким суперником. У мене було одне бажання - виграти".

Читайте такожВолодимир Кличко оголосить про своє майбутнє не пізніше початку червняТакож українець додав: "Після бою я сказав, що від цього поєдинку виграли практично всі. І навіть я, враховуючи повагу та привітання від публіки, який я отримав після поєдинку. Згоден я, що це був найкращий бій у своїй кар'єрі? Якщо експерти так говорять, то, напевно, воно так і є".

"Кінець поєдинку мене розчарував. Але, після інтерв'ю в рингу я чув привітання від людей, які освистували. Я не очікував цього. Це було приємно", - зазначив Кличко.

У свою чергу, Віталій Кличко, виступаючи в цій самій програмі, зазначив: "Мене багато запитують, чи буде Володимир продовжувати кар'єру. "Я не говорив з Володимиром на цю тему жодного разу. Я прийму будь-яке його рішення. Я пишаюсь своїм братом. Доводити щось комусь вже немає сенсу - Володимир всі вже давно довів . Якщо він скаже, що хоче ще раз вийти в ринг проти Джошуа - я його підтримаю".

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Володимир Кличко програв у бою за титул чемпіона світу британцеві Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

Передбачалося, що Кличко-молодший оголосить про те, чи буде він продовжувати кар'єру, сьогодні ввечері.