Команда українця Руденко не боїться за свою репутацію після бою зі скандальним росіянином Повєткіним

Команда Андрія Руденка не переживає за свою репутацію в зв'язку з проведенням бою проти росіянина Олександра Повєткіна і вважає цей поєдинок можливістю потрапити до еліти суперважкої ваги, заявив агентству "Р-Спорт" представник українського боксера Владислав Єлісєєв.

Повєткін проведе бій з Руденком 1 липня в Москві.

"Можливість провести бій з Повєткіним з'явилася десь місяць назад, потім велися переговори. Нам цей бій дуже цікавий, тому що Повєткін – сильний суперник, і це шанс увірватися до еліти суперважкої ваги. Ми не звертаємо уваги на останні події навколо Повєткіна, до цього бою Олександр повинен бути абсолютно чистим. І ми не боїмося того, що бій з Олександром якось може позначитися на нашій репутації", - сказав Єлісєєв.

Читайте такожСкандально відомий російський боксер Повєткін зустрінеться з українцем Руденко"Якщо подивитися на Дюопа, який провів бій за такої ситуації, то він не пішов з рейтингів WBC. Так що ми не переживаємо за свій пояс WBC International і за позиції в рейтингах. Андрій вже був в щільній готовності, коли ми почали переговори, зараз приступає до спарингів. Я думаю, що на бій вийдемо в найкращій формі. Впевнений, що у нас хороші шанси на успіх", - додав представник українця.

Руденко виступає на професійному ринзі з 2006 року, за цей час українець провів 33 бою, здобув 31 перемогу (19 нокаутом) і в двох зазнав поразки за очками.

WBC у березні повідомив, що Повєткін відсторонюється організацією на невизначений термін через допінг-скандалу, а Міжнародна боксерська федерація (IBF) заявила, що не буде включати Повєткіна до свого рейтингу протягом року. Після вердикту WBC глава компанії "Світ боксу" Андрій Рябінскій повідомив, що боксер буде проводити бої за іншими версіями