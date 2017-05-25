Український боксер битиметься за чемпіонський пояс WBA International в Римі

13 липня в Римі пройде вечір боксу, де головною подією стане поєдинок за чемпіонський пояс WBA International в другій середній вазі між українцем Віктором Поляковим і італійцем Джованні Де Каролісом.

«Насамперед, я хочу сказати, що я відчуваю себе ніби на Місяці, тому що я збираюся битися перед своїми вболівальниками, - говорить Де Кароліс. - Я хочу завоювати пояс. Це буде не просто. Я вивчав відео боїв Полякова, він дуже жорсткий боксер. Але я буду готовий до нього», - повідомляє італійська Corriere dello Sport.

35-річний Віктор Поляків з Івано-Франківська виступав на Олімпійських іграх 2004 року. Потім перейшов у професіонали. З 2006-го по 2012 рік провів 11 поєдинків і всі виграв. Потім зник з поля зору на п'ять років. У лютому 2017-го повернувся в профі і вже в цьому році провів три поєдинки – поразка, перемога, нічия.