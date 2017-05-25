WBA дозволить Джошуа пропустити обов'язковий захист титулу, бій-реванш з Кличком все більш вірогідний

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа отримав «зелене світло» від Всесвітньої боксерської асоціації на перенесення обов'язкового захисту титулу організації, повідомляє Братство Кличко.

Про це заявив промоутер боксера Едді Хирн, коментуючи можливий матч-реванш свого підопічного з Володимиром Кличком. «На наступному тижні ми отримаємо рішення IBF за нашим запитом про перенесення захисту з Пулєвим, заради бою з Кличком, — заявив Хирн в інтерв'ю iFL TV. - З WBA ситуація трохи зрозуміліше: нам буде дозволено перенести на деякий час обов'язковий захист».

Читайте такожЕнтоні Джошуа радить Володимиру Кличку піти на мажорній нотіЗа словами Хірна, матч-реванш з Кличком – найбільш імовірний розвиток подій. Однак, якщо цей поєдинок не відбудеться, Джошуа проведе бій з обов'язковим претендентом по лінії IBF Кубратом Пулєвим.

«Кале Зауерланд, який представляє інтереси Пулєва, хоче, щоб Кубрат зустрівся з Джошуа. Він не хоче втратити цей бій, а найменше, чого він хоче - провести поєдинок з Такамом за вакантний титул, але абсолютно не грошовий. Тим більше, коли у нього є «морква» у вигляді бою з Джошуа. Калле і Пулєв заперечували проти нашого запиту про перенесення, подивимося, як далі будуть розвиватися події. Але повторюся: ми не можемо уникнути поєдинку з Пулєвим. Він відбудеться. Або зараз, або через бій. Я хочу, щоб Джошуа був абсолютним чемпіоном, а це значить виграв всі пояси. Але, як я завжди говорив, я не допущу, щоб пояси або політика заважали просуванню Ентоні. Тому, сподіваємося, що ми зможемо вирішувати завдання в значних боях», - зазначив Хирн.

Як повідомляв УНІАН, Владимиир Кличко має оголосити рішення про своє професійне майбутнє 27 травня. Або спортсмен оголосить про завершення кар'єри боксера, або - про матч-реванш проти Джошуа, пункт про який прописаний в контракті на квітневий бій.

29 квітня в Лондоні, на стадіоні "Уемблі", Джошуа переміг Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді.