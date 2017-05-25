Боксер Олександр Усик наступний бій проведе в Україні

Український чемпіон світу з боксу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик вперше проведе захист титулу у себе на батьківщині. Наступний бій непереможного боксера пройде в Україні.

Як повідомляє сайт "Чемпіон", Усик буде битися в Одесі на стадіоні футбольного клубу "Чорноморець". Очікується, що Олександр вийде в ринг 12 серпня.

Читайте такожУсик кинув виклик чемпіону світу WBC БриедисуОпонент нашого боксера поки невідомий. За даними джерела, в даний момент активно тривають пошуки суперника.

Варто відзначити, що стадіон "Чорноморець" після реконструкції вміщує 34 тисячі глядачів. Крім того, при необхідності, на арені можуть бути встановлені додаткові місця.