Боксер Олександр Усик наступний бій проведе в Україні
14:07, 25 травня 2017Бокс
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Місцем проведення поєдинку обраний одеський стадіон "Чорноморець".
Олександр Усик / УНІАН
Український чемпіон світу з боксу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик вперше проведе захист титулу у себе на батьківщині. Наступний бій непереможного боксера пройде в Україні.
Як повідомляє сайт "Чемпіон", Усик буде битися в Одесі на стадіоні футбольного клубу "Чорноморець". Очікується, що Олександр вийде в ринг 12 серпня.
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Варто відзначити, що стадіон "Чорноморець" після реконструкції вміщує 34 тисячі глядачів. Крім того, при необхідності, на арені можуть бути встановлені додаткові місця.
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