Скандально відомий російський боксер Повєткін зустрінеться з українцем Руденко

Колишній претендент на звання чемпіона світу за версією WBA Олександр Повєткін (31-1, 23 КО) повернеться у ринг 1 липня у поєдинку проти українського супертяжа Андрія Руденка (31-2, 19 КО), повідомляє Xsport з посиланням на прес-службу росіянина.

Поєдинок відбудеться в Москві, в ГЦКЗ Росія (Лужники).

Відзначимо, що на даний момент Руденко займає 13-у сходинку в рейтингу WBC і володіє малозначним «срібним» титул інтернаціонального чемпіона за цією версією. Свої останні сім поєдинків українець виграв.

Читайте такожWBC скасувала бій з участю росіянина Повєткіна з-за допінгуЩо стосується Повєткіна, то він в 2016 році не зміг провести два титульних бою через викриття у вживанні допінгу: за чемпіонський титул проти Деонтея Вайлдера (38-0, 37 КО) бій за пояс «тимчасового» чемпіона за версією WBC проти Бермейна Стіверна (25-1-2, 21 КО).

Після скасування бою проти Стіверна росіянин все таки провів поєдинок, жорстоко нокаутувавши француза Жоана Дюопа.

Після викриття допінгу Повєткін був виключений з рейтингів WBC та IBF. Боксер подав апеляцію на свою дискваліфікацію, яка буде розглянута влітку.