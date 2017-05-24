Бій за титул "регулярного чемпіона" WBA Бріггс – Окендо скасовано
11:48, 24 травня 2017Бокс
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Шеннон Бріггс не зміг пройти допінг-тест.
Бій двох ветеранів не відбудеться через провалений допінг-тест Бріггсом / klitschko-brothers.com
Запланований на 3 червня поєдинок між двома ветеранами – Шенноном Бріггсом і Фресом Окендо, на кону в якому стояв титул «регулярного» чемпіона за версією WBA у суперважкій вазі, скасований, повідомляє Братство Кличко з посиланням на Fightnews.
Про це стало відомо після того, як Всесвітня боксерська асоціація підтвердила в офіційному прес-релізі порушення американським суперважковаговиком Шенноном Бріггсом антидопінгових правил. Раніше стало відомо, що випадковий допінг-тест виявив у Бріггса надмірно підвищений рівень тестостерону.
Таким чином, питання про можливе перенесення дати поєдинку відпало. Вартість квитків, куплених глядачами, повертається їм організаторами поєдинку.
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