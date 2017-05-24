Бій за титул "регулярного чемпіона" WBA Бріггс – Окендо скасовано

Запланований на 3 червня поєдинок між двома ветеранами – Шенноном Бріггсом і Фресом Окендо, на кону в якому стояв титул «регулярного» чемпіона за версією WBA у суперважкій вазі, скасований, повідомляє Братство Кличко з посиланням на Fightnews.

Про це стало відомо після того, як Всесвітня боксерська асоціація підтвердила в офіційному прес-релізі порушення американським суперважковаговиком Шенноном Бріггсом антидопінгових правил. Раніше стало відомо, що випадковий допінг-тест виявив у Бріггса надмірно підвищений рівень тестостерону.

Таким чином, питання про можливе перенесення дати поєдинку відпало. Вартість квитків, куплених глядачами, повертається їм організаторами поєдинку.