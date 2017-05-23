Національна команда України з боксу завершила збір перед домашнім чемпіонатом Європи

Учасники національної збірної України завершили збір у Скадовську (Херсонська область), де вони провели 21 день щоденних тренувань під керівництвом головного тренера Дмитра Сосновського та інших тренерів збірної, напередодні чемпіонату Європи в Харкові, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Читайте такожРосійських боксерів пустять на чемпіонат Європи, який відбудеться в Україні у червні «Ми виконали план тренувань і, підводячи підсумки збору, хочу сказати, що задоволений результатами. Херсонське відділення Федерації боксу України створили нам всі умови, щоб команда була забезпечена всім необхідним для тренувального процесу. У свою чергу, хлопці відмінно попрацювали, кожен день викладаючись на повну на триразових тренуваннях. Повірте, - це дуже великий обсяг навантажень. Ну і море за вікном чудова погода теж створили нам настрій напередодні змагань», - прокоментував Дмитро Сосновський.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи-2017 (EUBC European boxing championships) пройде в Харкові з 16 по 25 червня.

Чемпіонат Європи є одним з кваліфікаційних турнірів напередодні чемпіонату світу, який відбудеться восени 2017 в німецькому Гамбурзі. Заявку на участь у Чемпіонаті Європи подали 40 європейських країн.