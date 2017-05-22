Кличко-молодший увійшов у топ-6 надважкої ваги за всю історію боксу

Український боксер Володимир Кличко, який дев'ять з половиною років утримував чемпіонські пояси, увійшов у першу десятку незалежного комп'ютерного рейтингу найкращих боксерів в історії професійного боксу, складений авторитетним порталом Boxrec, повідомляє Братство Кличко.

Володимир розташувався на шостій позиції в світовій табелі про ранги, випередивши в тому числі Джорджа Формана, Джо Фрейзера, Майка Тайсона, Леннокса Льюїса і Роккі Марчіано.

Вище українця в рейтингу розташувалися Мухаммед Алі, Джо Луїс, Сем Ленгфорд, Евандер Холіфілд і Геррі Уілсс. Причому, Уілсс і Ленгфорд боксували на початку минулого століття. В активі першого було 83 поєдинку на професійному рингу, другого – 248.

Віталій Кличко, який за свої заслуги і досягнення отримав статус «Вічного» чемпіона світу за версією WBC, в цьому рейтингу займає 28-у позицію.