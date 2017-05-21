Американець Кроуфорд захистив титули чемпіона WBC і WBO в першій напівсередній вазі (відео)
11:52, 21 травня 2017Бокс
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Бій проти доменіканця Діаса закінчився технічним нокаутом у 10-му раунді.
Кроуфорд відстояв титули чемпіона світу / Bad Left Hook
Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд впевнено захистив свої титули в бою з представником Домініканської Республіки Феліксом Діасом, повідомляє BoxingNews.
Американський боксер переміг технічним нокаутом в десятому раунді, після відмови секундантів Діаса від продовження бою.
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