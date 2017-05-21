Американець Кроуфорд захистив титули чемпіона WBC і WBO в першій напівсередній вазі (відео)

11:52, 21 травня 2017
Бокс
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Бій проти доменіканця Діаса закінчився технічним нокаутом у 10-му раунді.

Кроуфорд відстояв титули чемпіона світу / Bad Left Hook

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд впевнено захистив свої титули в бою з представником Домініканської Республіки Феліксом Діасом, повідомляє BoxingNews.

Американський боксер переміг технічним нокаутом в десятому раунді, після відмови секундантів Діаса від продовження бою.

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Теги: #США#бокс#Домініканська Республіка