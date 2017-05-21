Американець Кроуфорд захистив титули чемпіона WBC і WBO в першій напівсередній вазі (відео)

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд впевнено захистив свої титули в бою з представником Домініканської Республіки Феліксом Діасом, повідомляє BoxingNews.

Американський боксер переміг технічним нокаутом в десятому раунді, після відмови секундантів Діаса від продовження бою.