Ентоні Джошуа радить Володимиру Кличку піти на мажорній ноті

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа радить Володимиру Кличку не продовжувати кар'єру після недавньої важкої поразки.

Перший бій між двома олімпійськими чемпіонами відбувся 29 квітня. У Лондоні на стадіоні "Уемблі" в присутності 90 тисяч глядачів Джошуа розібрався з Кличком-молодшим у 11-му раунді, хоча до цього сам побував у нокдауні і мав усі шанси програти.

Український боксер має право на реванш – у наступну суботу, 27 травня, Володимир Кличко офіційно оголосить, чи буде він проводити другий бій з Джошуа чи все-таки завершить кар'єру.

Читайте такожКоманда Джошуа просить IBF перенести обов'язковий захист поясу проти Пулєва заради нового бою з Кличком«Якщо б я був на місці Кличка, думаю, я б продовжував битися, оскільки в реванші на кону будуть пояси і гордість, а втрачати-то, по суті, нічого. Але я не Володимир, і я не знаю, чого він хоче.

Якщо б я звертався до Володимира, я б сказав йому: "Друже, це був феноменальний виступ. Ти виступив дуже добре, хоч і не виграв. Йди на мажорній ноті», — наводить слова Ентоні Джошуа Boxing News.

У разі підтвердження реваншу другий бій між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа 28 жовтня може прийняти 70-тисячна арена в Кардіффі.