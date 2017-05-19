Брати Клички стали лауреатами премій German Boxing Awards за видатні досягнення у боксі

17:15, 19 травня 2017
Бокс
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Вручення спеціальних нагород Віталію та Володимиру відбудеться в жовтні в Гамбурзі.

Віталія та Володимира Кличків відзначили престижними нагородами / klitschko-brothers.com

Досягнення «вічного» чемпіона світу за версією WBC Віталія Кличка і колишнього абсолютного чемпіона в суперважкій вазі Володимира Кличка відзначені в Німеччині. Українські боксери стали лауреатами премії в області боксу — German Boxing Awards, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, вручення нагород за видатні досягнення в області боксу протягом усього життя українським братам-чемпіонам відбудеться 8 жовтня в Гамбурзі в ході спеціального гала-вечора.

При цьому наголошується, що Віталій і Володимир стали єдиними лауреатами, які визначені вже зараз. Решта 11 переможців (всього нагороди вручаються у 12-ти номінаціях, в тому числі «Боксер року», «Тренер року» і «Промоутер року») будуть визначені шляхом голосування серед журналістів.

«Кличко не тільки добилися видатних досягнень в області боксу, але і відмінно проявили себе за межами свого виду спорту», — прокоментував рішення про вручення нагород українцям один з організаторів конкурсу Енді Гроті.

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Теги: #Кличко#Німеччина#бокс