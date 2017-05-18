Володимир Кличко озвучить рішення з приводу свого майбутнього 27 травня

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко наступного тижня оголосить своє рішення з приводу свого майбутнього.

В кінці квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі" в присутності 90 тисяч глядачів Кличко зробив невдалу спробу знову завоювати чемпіонське звання – український 41-річний спортсмен програв молодому британцеві Ентоні Джошуа, хоча й провів при цьому один з найкращих боїв у своїй кар'єрі.

Читайте такожКоманда Джошуа просить IBF перенести обов'язковий захист поясу проти Пулєва заради нового бою з КличкомКличко вперше в кар'єрі зазнав дві поразки поспіль, чим поставив під сумнів своє подальше майбутнє на профі-рингу. Тепер українець обирає між двома варіантами – проведенням матчу-реваншу з Джошуа, як це прописано в умовах контракту першого бою з британцем, або ж завершенням кар'єри.

Як повідомляє Boxing News, Володимир Кличко озвучить своє рішення у наступну суботу, 27 травня, в Києві.

Нагадаємо, як зазначав УНІАН, в команді Джошуа очікують, що Кличко дасть згоду на повторний бій і навіть розглядають дату цього поєдинку - 28 жовтня.