Зірка боїв ММА Макгрегор підписав контракт на бій з Мейвезером: гонорари доходять до 100 мільйонів доларів

Ірландський боєць змішаного стилю (ММА) Конор Макгрегор заявив, що підписав контракт на проведення бою за правилами боксу з американцем Флойдом Мейвезером. Слова спортсмена наводить TheMacLife.com.

«Для мене велика честь поставити підпис під рекордною угодою разом з моїми партнерами. Перша і найважливіша частина контракту підписана. Тепер ми повинні чекати рішення Ела Хеймона (радник Мейвезера — прим. ред.) і його боксера», — заявив Макгрегор.

15 травня президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт заявив, що умови поєдинку між Макгрегором і Мейвезером були узгоджені. За наявною інформацією, ірландець отримає за бій 75 мільйонів доларів, американець — 100 мільйонів.

У березні з'явилася інформація про те, що для бою Мейвезера з Макгрегором зарезервували арену в Лас-Вегасі. Поєдинок повинен відбутися 10 червня на найбільшому стадіоні міста — T-Mobile, місткість якого складає 20 тисяч глядачів.

Перші повідомлення про можливий поєдинок між Макгрегором і Мейвезером з'явилися в травні 2016 року.

40-річний Мейвезер провів 49 боїв у професійній кар'єрі, в яких здобув 49 перемог (26 нокаутом). В активі ірландця 24 бої за правилами ММА, 21 з яких він виграв (18 нокаутом) і зазнав 3 поразки. Макгрегор припинив кар'єру в зв'язку з народженням сина.