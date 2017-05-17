В Одесі передали до суду справу вбивці титулованого українського бійця з тайського боксу Лащенка

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, матеріали справи прокуратура області 16 травня направила в Малиновський районний суд Одеси.

Відзначається, що в квітні 2015 року в центрі Одеси між двома чоловіками виник конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї, в результаті чого один з них був доставлений в лікарню. Надалі підозрюваний увірвався в лікарню і застрелив потерпілого.

Читайте такожЛомаченко присвятив перемогу загиблому другові-бійцеві (відео)«Більше року зловмисник переховувався від органів слідства, через що був оголошений в міжнародний розшук. Підозрюваного затримали правоохоронці Російської Федерації і, відреагувавши на запит Генеральної прокуратури України, передали компетентним органам нашої країни», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого в Одесу з Росії був доставлений громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов, підозрюваний у вбивстві майстри спорту з тайського боксу Сергія Лащенка в квітні 2015 року на території лікарні. Іноземець, затриманий по лінії Інтерполу, був поміщений у СІЗО.

Він підозрюється в тому, що в ніч на 8 квітня 2015 року на території Міської клінічної лікарні Одеси №1 застрелив Лащенко у присутності свідків.

Повідомлялося, що конфлікт між двома групами людей почався в центрі міста - на вул. Дерибасівській. Під час з'ясування відносин сталася стрілянина, в результаті у вищеназваний медичний заклад було доставлено 3 особи, в тому числі Лащенка, які отримали вогнепальні поранення. Через деякий час на територію лікарні увірвалися 8 людей, один з яких почав стріляти. Потім зловмисники втекли. Лащенко отримав смертельне поранення в сонну артерію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Довідка УНІАН. Сергій Лащенко народився в 1987-му році в Павлограді Дніпропетровської області. Майстер спорту міжнародного класу, Чемпіон Європи IFMA 2009 року, бронзовий призер Чемпіонату Світу 2008 року. Багаторазовий Чемпіон України.

Загиблий був одружений, виховував маленьку дитину, професійно займався боксом. Був сиротою, його батьки загинули.