Команда Джошуа просить IBF перенести обов'язковий захист поясу проти Пулєва заради нового бою з Кличком

Президент Міжнародної боксерської федерації (IBF) Даріл Піплес заявив, що команда Джошуа направила офіційний лист з проханням перенести обов'язковий захист Джошуа титулу чемпіона в бою з Кубратом Пулєвим заради можливого поєдинку з Кличком. Рішення буде прийняте наступного тижня. Про це повідомляє Проспорт ТСН.

Читайте такожПромоутер Джошуа розповів про п'ять країн, де може пройти реванш з Кличком "Ще минулого четверга, 11 травня, IBF отримала запит на перенесення обов'язкового захисту від команди Джошуа. Ми чекаємо на відповідь від команди Пулєва і наступного тижня приймемо рішення, а також визначимося з тими діями, які повинна прийняти наша організація", - відзначив Піплес.

Раніше промоутер британця Едді Хірн назвав імовірні дату та місце реваншу - 28 жовтня, Кардіфф.

Також за неофіційною інформацією, Пулєв може виступити в андеркарті бою Кличко - Джошуа, якщо погодиться перенести бій з ЕйДжеєм.

Нагадаємо, 29 квітня в Лондоні Джошуа переміг Кличка та об'єднав чемпіонські пояси WBA Super, IBO та IBF.