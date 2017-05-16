Російських боксерів пустять на чемпіонат Європи, який відбудеться в Україні у червні
17:37, 16 травня 2017Бокс
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Боксерам збірної Росії пообіцяли безпеку на час проведення чемпіонату Європи у Харкові.
Російські боксери наважилися приїхати до України в червні / rsbi.ru
Боксери збірної Росії візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2017 року, який пройде в Україні. Про це повідомив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов, передає "Р-Спорт".
Рішення про участь російських боксерів на чемпіонаті Європи було прийнято за підсумками зустрічі генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова і голови AIBA Чинг-Куо Ву.
При цьому повідомляється, що AIBA гарантувала безпеку російським боксерам в Україні.
Чемпіонат Європи з боксу пройде в Харкові з 14-го по 25 червня.
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