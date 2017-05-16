Російських боксерів пустять на чемпіонат Європи, який відбудеться в Україні у червні

Боксери збірної Росії візьмуть участь у чемпіонаті Європи 2017 року, який пройде в Україні. Про це повідомив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов, передає "Р-Спорт".

Рішення про участь російських боксерів на чемпіонаті Європи було прийнято за підсумками зустрічі генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова і голови AIBA Чинг-Куо Ву.

При цьому повідомляється, що AIBA гарантувала безпеку російським боксерам в Україні.

Чемпіонат Європи з боксу пройде в Харкові з 14-го по 25 червня.