Британський боксер відмовився від зустрічі з колишнім суперником Кличка заради чемпіонського бою

Британський боксер-супертяж Ділліан Уайт відмовився від бою з поляком Маріушем Вахом, який був запланований на 3 червня, повідомляє Isport.

Офіційно причиною зриву бою Уйта з Вахом називається травма британця.

Втім, є й інша версія - промоутеру Уайта Едді Хірну вдалося домовитися про бій Ділліана з чемпіоном світу за версією WBO новозеландцем Джозефом Паркером (23-0, 18 КО).

За повідомленнями порталу nzherald.co.nz, поєдинок Паркера з Уайтом повинен відбутися у вересні в Лондоні. Едді Хірн, таким чином, має намір готувати Британію до можливого об'єднавчого бою свого головного клієнта Ентоні Джошуа з Паркером.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Джошуа виграв у Володимира Кличка технічним нокаутом в 11 раунді бою за титул чемпіона світу.

Про те, чи відбудеться бій-реванш, стане відомо в червні.