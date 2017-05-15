Менеджер Джошуа назвав можливу дату і місце проведення матчу-реваншу з Кличком

Матч-реванш між українцем Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версіями IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може відбутися в столиці Уельсу в кінці жовтня.

Про це повідомив промоутер британського боксера Едді Хірн. Хоча менеджер зізнався, що розглядає й інші варіанти, на випадок, якщо в Кардіффі організувати бій не вдасться, повідомляє Братство Кличко.

Читайте такожВолодимир Кличко оголосить про своє майбутнє не пізніше початку червня«Думаю, що Кличко погодиться на матч-реванш, тому ми вже розглядаємо можливі місця проведення бою. Стадіон в Кардіффі у листопаді буде зайнятий під регбі, тож 28 жовтня – хороший варіант. Так, велика частина грудня вільна, але я не хочу проводити поєдинок так пізно», — сказав Хірн.

За словами промоутера, обом боксерам після неймовірного першого поєдинку, що відбувся 29 квітня, необхідний час на відновлення і підготовку. «У Джоша трохи болить плече, у Кличка було розбите обличчя. Так, є ще пару тижнів в травні, можливо, весь червень, а потім хлопці будуть думати: «Ок, давайте повернемося в тренувальний табір». Навіть якщо вони заїдуть в свої табори в серпні, залишається майже два місяці для підготовки і наприкінці жовтня можна проводити бій. Для Кардіффа ця дата – хороший варіант. Так, є ще грудень, але я не дуже хочу бій в грудні, тому ми також думаємо про арени в Лас-Вегасі, Китаї і Дубаї».