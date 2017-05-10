Володимир Кличко оголосить про своє майбутнє не пізніше початку червня

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі 41-річний українець Володимир Кличко визначиться зі своїм майбутнім у боксі не пізніше початку червня. Про це повідомив менеджер Кличка Бернд Бенте, чиї слова передає Boxing News Online.

"Володимир був неймовірно розчарований після бою, коли ми всі разом сиділи в роздягальні. Зараз він вже почувається краще - він відпочиває у Флориді з дружиною і донькою, розслабляється. Він прийме своє рішення дуже швидко, коли повернеться - не пізніше початку червня. Наступним кроком може бути або реванш, або відхід з боксу.

Читайте такожВолодимир Кличко увійшов до трійки кращих боксерів суперважкого дивізіону за версією ESPNЗараз Володимир вже не так розчарований. Він знає, що припустився деяких помилок, але також знає, що міг перемогти Ентоні. Йому не вистачило двох-трьох точних ударів в шостому або навіть сьомому раундах. Він ще буде радитися з тренером і вирішувати, чи готовий він ще проходити таку важку тримісячну підготовку. Він буде радитися з братом, з тренером, і зі мною, але рішення прийме сам. Але йому не варто турбуватися про те, що у реванші у нього не буде жодних шансів.

Я був здивований, що Володимир зміг піднятися в п'ятому раунді, але я також був здивований тим, що Джошуа зміг піднятися в шостому. Коли ми залишали стадіон, ми всі знали, що стали свідками одного з найкращих боїв в історії суперважкої ваги. Він нагадав мені поєдинки Евандера Холіфілда з Ріддіком Боу, яких було три. Так що подивимося - чому б і ні?", - сказав Бернд Бенте.