Джошуа трохи не побився з Віталієм Кличком після закінчення бою з Володимиром - менеджер Едді Хірн

Промоутер чемпіона світу з боксу за версіями IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про ситуацію, яка виникла в рингу після бою його підопічного з Володимиром Кличком, що відбувся 29 квітня.

"Поза рингом Ентоні — один із найбільш приємних людей, яких ви могли б зустріти, але в рингу він перетворюється. Коли він включає режим бійця, то він найбільш противна, жахлива людина. Він і Віталій мало не побилися після бою", — цитує Хірна Metro.

"Ентоні підійшов до Володимира та подякував йому за бій, він був дуже втомленим. Він розмовляв тільки про бій, Віталій стояв поруч і говорив: «Добре, добре». Ентоні почулися образи.... Але Віталій – точно не слабак, він може постояти за себе. Але це все емоції. Ентоні навчиться їх контролювати", - додав Хирн.