Як 90-тисячний футбольний "Уемблі" за три дні перетворився в арену бою Кличка (відео)
14:12, 05 травня 2017Бокс
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Хвилинне відео переобладнання культової британської арени під місце для бою Кличко - Джошуа.
Джошуа і Кличко зустрілися на легендарному "Уемблі" / bigmir.net
Промоутер британського чемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа Едді Хірн опублікував в twitter відео, на якому видно, як готували стадіон "Уемблі" до проведення бою Кличко - Джошуа.
Арену до проведення цього поєдинку почали готувати вранці 27 квітня. Розібрали тимчасові трибуни стадіону в Лондоні ще швидше - вже 30 квітня на газоні "Уемблі" не залишилося і сліду від боксерської дуелі.
29 квітня на "Уемблі" відбувся бій за звання чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO. Український боксер Володимир Кличко достроково програв британцеві Ентоні Джошуа в 11-му раунді.
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