Як 90-тисячний футбольний "Уемблі" за три дні перетворився в арену бою Кличка (відео)

Промоутер британського чемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа Едді Хірн опублікував в twitter відео, на якому видно, як готували стадіон "Уемблі" до проведення бою Кличко - Джошуа.

Арену до проведення цього поєдинку почали готувати вранці 27 квітня. Розібрали тимчасові трибуни стадіону в Лондоні ще швидше - вже 30 квітня на газоні "Уемблі" не залишилося і сліду від боксерської дуелі.

29 квітня на "Уемблі" відбувся бій за звання чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO. Український боксер Володимир Кличко достроково програв британцеві Ентоні Джошуа в 11-му раунді.