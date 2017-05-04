Джошуа готовий відмовитися від обов'язкового захисту титулу IBF заради реваншу з Кличком - The Sun

Чемпіон світу з боксу за версіями IBO, IBF і WBA британець Ентоні Джошуа готовий відмовитися від обов'язкового захисту титулу IBF заради реваншу з Володимиром Кличком, який є набагато більш вигідним з фінансової точки зору. Про це пише The Sun.

Обов'язковим претендентом на пояс IBF є болгарин Кубрат Пулєв. Однак Джошуа готовий знехтувати боєм з Пулєвим заради повторної зустрічі з Кличком.

«Переговори з IBF і промоутером Пулєва тривають. До цих вихідних ми повинні вже мати певну ясність, але поки все дуже складно. Ми не хочемо втрачати пояс, але якщо будемо змушені його обов'язково захищати, то проблем з цим не буде.

Ми не допустимо, щоб політика боксу заважала просуванню Ентоні. В ідеалі, ми хочемо володіти усіма титулами, але за таких ситуацій виникають складнощі», – сказав промоутер Джошуа Едді Хирн.