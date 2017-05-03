Володимиру Кличку наклали дев'ять швів після бою з Джошуа

Володимиру Кличку наклали дев'ять швів на трьохсантиметрову рану над лівим оком відразу ж після закінчення бою з Ентоні Джошуа.

Це пошкодження Кличко отримав у п'ятому раунді при першому нокдауні.

Першу допомогу Володимиру прямо на ринзі надав катмен Володимира Джейкоб Дюран, який обробив рану розчином адреналіну і наклав компрес з льодом. Цю процедуру Дюран проробляв у кожній паузі між раундами.

У роздягальні після бою доктор медичних наук, гамбурзький спеціаліст Крістофер Крюсс наклав на рану Володимира дев'ять швів однією ниткою.

«Рана виявилася неглибокою, нижні шари шкіри зшивати не довелося. Тож однієї нитки було достатньо», – розповів хірург. Його слова наводить Bild.

Нагадаємо, 29 квітня в Лондоні Джошуа переміг Кличка технічним нокаутом в одинадцятому раунді. У контракті боксерів є пункт про матч-реванш.