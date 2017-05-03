Українець Олександр Усик очолив рейтинг боксерів авторитетного журналу The Ring

Український боксер Олександр Усик, який є чинним чемпіоном світу за версією WBO в першій важкій вазі, очолив престижний рейтинг журналу The Ring у своїй категорії.

Усик обійшов чемпіона IBF росіянина Мурата Гассієва, а також чемпіона за версією WBC британця Тоні Беллью. У п'ятірку кращих в даній категорії увійшли також Майріс Брієдіс з Латвії і росіянин Денис Лебедєв.

Крім того, The Ring оновив рейтинг і в суперважкому дивізіоні. Український боксер Володимир Кличко, який поступився технічним нокаутом в 11-му раунді в бою за звання чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO британцеві Ентоні Джошуа, опинився на третій позиції.

Чемпіоном світу за версією The Ring є Тайсон Ф'юрі. Перша п'ятірка рейтингу виглядає наступним чином: 1. Ентоні Джошуа, 2. Деонтей Вайлдер, 3. Володимир Кличко, 4. Кубрат Пулєв, 5. Луїс Ортіс.