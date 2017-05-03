Британця Джошуа під час бою відволікали сірі труси Кличка

Чемпіон світу з боксу за кількома версіями Ентоні Джошуа зазначив, що не зрозумів, чому українець Володимир Кличко бився з ним у сірих трусах. Слова Джошуа передає The Sun.

"Чому Кличко в суботу бився в сірих трусах? Я думав про це із самого початку бою, адже зазвичай Володимир віддає перевагу червоному кольору", - заявив Джошуа.

Поєдинок між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличком відбувся минулої суботи на лондонському стадіоні "Уемблі" і зібрав рекордну аудиторію для боксерських поєдинків в післявоєнній історії Великобританії.