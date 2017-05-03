Британця Джошуа під час бою відволікали сірі труси Кличка
15:44, 03 травня 2017Бокс
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Ентоні Джошуа задався питанням щодо кольору екіпіровки Володимира Кличка під час бою.
Британця Ентоні Джошуа збентежив колір екіпірування Кличка / Reuters
Чемпіон світу з боксу за кількома версіями Ентоні Джошуа зазначив, що не зрозумів, чому українець Володимир Кличко бився з ним у сірих трусах. Слова Джошуа передає The Sun.
"Чому Кличко в суботу бився в сірих трусах? Я думав про це із самого початку бою, адже зазвичай Володимир віддає перевагу червоному кольору", - заявив Джошуа.
Поєдинок між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличком відбувся минулої суботи на лондонському стадіоні "Уемблі" і зібрав рекордну аудиторію для боксерських поєдинків в післявоєнній історії Великобританії.
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