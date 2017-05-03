Ентоні Джошуа: Я готувався до кращої версії Кличка

Чемпіон світу з боксу за версіями IBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа розповів про бій з Володимиром Кличком і поділився планами на майбутнє.

"Я хочу досягти того ж, що і Кличко - правити в суперважкому дивізіоні протягом десяти років. Те, що сталося в нашому бою – просто неймовірно. Це був епічний поєдинок, який точно сподобався всім, враховуючи розмови про те, що Кличко переможе мене в пізніх раундах.

Але я готувався до кращої версії Володимира, оскільки той, хто дивиться лише на останні результати, приречений на невдачу. А те, що Кличко зробив за попередні десять років – просто феноменальний результат", – сказав Джошуа.

Крім того, Джошуа висловив здивування кольором екіпіровки Володимира Кличка під час суботнього бою.

"Чому Кличко бився в сірих трусах? Я думав про це із самого початку бою, адже зазвичай Володимир віддає перевагу червоному кольору", - наводить слова британця The Sun.