Віталій Кличко: Бій проти Джошуа був найкращим у кар'єрі Володимира

Екс-чемпіон світу з боксу і мер Києва Віталій Кличко прокоментував поразку брата в поєдинку проти Ентоні Джошуа на лондонському стадіоні "Уемблі" минулої суботи.

Віталій перебував у кутку рингу в якості одного з секундантів Кличка-молодшого.

Читайте такожВолодимир Кличко: Привіт всім, я повернуся!«Я дуже пишаюся своїм братом. Це був найкращий бій в його кар'єрі. На жаль, результат не порадував нас, але не можу сказати, що Володимир занадто старий у 41 рік. Він був дуже швидкий на ногах і виглядав просто чудово. Часом я бачив, що він перевершує Джошуа, який молодше на 14 років», — наводить слова Віталія Кличка Bild.

«У Володимира є опція на матч-реванш, якщо він того забажає, але поки рішення не прийнято. Але, незалежно від того, що вирішить брат, як він спланує своє майбутнє, я буду всіма силами підтримувати його», – додав Віталій Кличко.