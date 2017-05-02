Володимир Кличко: Привіт всім, я повернуся!

15:54, 02 травня 2017
Бокс
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Український боксер Володимир Кличко натякнув на продовження своєї кар'єри.

Володимир Кличко на прогулянці в Лондоні / facebook.com

Володимир Кличко, який поступився технічним нокаутом британцеві Ентоні Джошуа в поєдинку за титул чемпіона світу, розмістив фотографію на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Володимир супроводив фото наступним текстом: «Покидаю Лондон з почуттям, що в суботу ввечері виграли всі. Виграв спорт, вболівальники, і навіть я заслужив на повагу. Привіт усім, я повернуся!»

Таким чином, Володимир Кличко, можливо, дав зрозуміти, що не збирається завершувати боксерську кар'єру.

Нагадаємо, що в контракті бою Кличко - Джошуа була прописано умова про матч-реванш, проте український боксер поки не робив офіційної заяви про своє майбутнє.

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Теги: #Кличко#бокс#реванш Кличко-Джошуа