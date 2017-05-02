Бій Кличко - Джошуа побив рекорд ТВ-трансляцій боксу у Великобританії

Трансляція боксерського бою між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа встановила рекорд на британському телеканалі Showtime.

Середня кількість глядачів, залучених до трансляції поєдинку, склала 659 тисяч осіб. Це рекорд телеканалу для прямих трансляцій боксерських поєдинків, повідомляє Boxingscene.

Піковий момент трансляції – 5-й і 6-й раунди, коли аудиторія бою склала 687 000 чоловік.

Найближчим часом очікуються статистичні дані від американського телеканалу HBO, на якому бій Джошуа проти Кличка був показаний в запису.