Наречена і брат Володимира Кличка відрадять його від реваншу - Джошуа
Британець Ентоні Джошуа вважає, що люди в команді Кличка не дадуть Володимиру здійснити матч-реванш.
Британський боксер, чемпіон світу за кількома версіями Ентоні Джошуа заявив, що готовий надати Володимиру Кличку можливість проведення бою-реваншу "в будь-який час", повідомляє boxingscene.
Тим не менш, британець вважає, що Володимир Кличко, швидше за все, відмовиться від матчу-реваншу.
«Я думаю, що Володимир хоче провести другий бій, тому що боєць останнім розуміє, коли треба зупинитися. Але у нього є команда, люди навколо - наречена і брат, які турбуються про нього і будуть давати йому поради. Думаю, що вони відрадять його від цього бою», — сказав Джошуа.
Нагадаємо, 29 квітня в Лондоні Джошуа переміг Володимира Кличка технічним нокаутом в одинадцятому раунді. У контракті боксерів є пункт про проведення матчу-реваншу.