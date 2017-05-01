Шварценеггер хоче побачити ще один бій між Кличко та Джошуа

03:02, 01 травня 2017
Бокс
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Шварценеггер повідомив, що це був одним із найзахоплюючих боїв, які він коли-небудь бачив.

REUTERS

Відомий голлівудський актор, екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер заявив, що хотів би подивитися бій-реванш між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличком.

Про це Шварценеггер написав у неділю, 30 квітня, на своїй сторінці в Twitter.

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"Один із найзахоплюючих боїв, які я коли-небудь бачив. Вітаю Ентоні Джошуа з перемогою над Володимиром Кличком в дивовижній битві. Сподіваюся на реванш", - написав Шварценеггер.

Як повідомляв УНІАН, Джошуа в суботу на лондонському стадіоні "Уемблі" переміг Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді в бою за титул чемпіона світу за версіями IBO і IBF, а також суперчемпіона світу за версією WBA.

© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
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© REUTERS
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© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Кличко програв Джошуа бій за титул чемпіона світу
Кличко програв Джошуа бій за титул чемпіона світу /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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Новина в сюжеті: Бій Кличко - Джошуа
Теги: #шварценеггер#Кличко програв Джошуа