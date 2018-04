Шварценеггер хоче побачити ще один бій між Кличко та Джошуа

Відомий голлівудський актор, екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер заявив, що хотів би подивитися бій-реванш між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличком.

Про це Шварценеггер написав у неділю, 30 квітня, на своїй сторінці в Twitter.

"Один із найзахоплюючих боїв, які я коли-небудь бачив. Вітаю Ентоні Джошуа з перемогою над Володимиром Кличком в дивовижній битві. Сподіваюся на реванш", - написав Шварценеггер.

One of the most exciting fights I've ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there's a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8